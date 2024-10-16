أظهرت لقطات فيديو نُشرت مؤخرًا على كاميرا مثبتة على جسد رجلين من شرطة مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأمريكية، يصرخان ويوجهان بأوامر لرجل أصم يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو تايرون ماك ألبين، وهو مستلقٍ على وجهه على الأرض حيث قام أحد الضباط بلكمه بينما صعقه الضابط الآخر بمسدس الصعق بالكهرباء.

وبدأت الحادثة بعد أن كان الضابطان يستجيبان في بداية الأمر لاستدعاء في محطة الوقود "سيركل كيه" حول وقوع اعتداء. زعم رجل آخر أنه دخل في شجار خارج المتجر عندما لكمه ماك ألبين على دراجة وسرق هاتفه.

وقد أفاد أحد الضباط أن ماك ألبين اتخذ وضعية قتالية، وحاول الهروب من اللكمات وفشل في الامتثال للأوامر، عندما اقترب منه الضابط. أسقط ممثلو الادعاء في مقاطعة ماريكوبا تهمة السرقة الأولية المتعلقة بالهاتف. حيث إنه وفقًا لتقرير الحادثة بشأن اعتقال ماك ألبين، لم يكن هناك دليل على وجود قتال في "سيركل كيه".