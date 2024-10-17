حاول رجل يبلغ من العمر 42 عامًا في ولاية واشنطن الأمريكية إشعال كرة تنس مليئة بمسحوق متفجر قبل أن يتم القبض عليه من قبل الضباط وقد وقعت الحادثة بعد مطاردة له من الشرطة... وتم توثيق الحادثة بالكامل بالفيديو.

بدأ كل هذا عندما اتصل أحد الجيران للإبلاغ عن سيارة مشبوهة بالقرب من شاطئ إيناتاي في بيلفيو. وتوجه رجال الشرطة إلى مكان الحادثة وعثروا على سائق وراكب في حالة غيبوبة، بالإضافة إلى أدوات تعاطي المخدرات داخل السيارة.

تقول الشرطة أن الرجل كان يحمل قنبلة في يد وولاعة في اليد الأخرى.

وفي تقرير بريدجيت تشافيز مراسلة محطة KING المزيد من التفاصيل.