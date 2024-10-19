تكللت بالنجاح.. رجل يوثق عملية إنقاذه شريكه العالق على ارتفاع 250 قدمًا فوق برج راديومتفرقاتنشر السبت، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2024مهمة شاقة للغاية تم التقاطها بالكامل بالكاميرا، حيث تسلق أحد رجال الإنقاذ مسافة 250 قدمًا - أعلى برج راديو - لإنقاذ رجل في أزمة.وفي تقرير أوبا علي مراسلة قناة WCCO المزيد من التفاصيل في مقابلة مع المنقذ وفريقه من رجال الإنقاذ المشاركين في العملية.شاهد أيضًا: شاهد عملية إنقاذ عامل بناء سقط من ارتفاع 20 قدمًا في انهيار خندقوقد يهمك أيضًا: عملية إنقاذ درامية.. شاهد شاحنة تتدلى رأسًا على عقب من جانب جسر شاهق الارتفاعقراءة المزيدأمريكاحوادث