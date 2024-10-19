مهمة شاقة للغاية تم التقاطها بالكامل بالكاميرا، حيث تسلق أحد رجال الإنقاذ مسافة 250 قدمًا - أعلى برج راديو - لإنقاذ رجل في أزمة.

وفي تقرير أوبا علي مراسلة قناة WCCO المزيد من التفاصيل في مقابلة مع المنقذ وفريقه من رجال الإنقاذ المشاركين في العملية.

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