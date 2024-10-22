يتغلب على بلاغات الطوارئ.. كيف تستخدم كاليفورنيا الـAI لرصد حرائق الغابات قبل اندلاعها؟متفرقاتنشر الثلاثاء، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2024صممت فرق الإطفاء في كاليفورنيا وبرنامج AlertCalifornia للسلامة العامة ومقره سان دييغو بأمريكا، وأطلقوا منصة ذكاء اصطناعي تكتشف الدخان وغيره من المؤشرات المبكرة للحرائق.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر حرائق هائلة تلتهم مساحات شاسعة في ولاية كاليفورنياحملًا بالأيدي.. شاهد لحظة إجلاء سكان مسنين باليونان بسبب حرائق الغابات قراءة المزيدالذكاء الاصطناعيتكنولوجياحرائقحرائق الغاباتذكاء اصطناعي