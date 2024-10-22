صممت فرق الإطفاء في كاليفورنيا وبرنامج AlertCalifornia للسلامة العامة ومقره سان دييغو بأمريكا، وأطلقوا منصة ذكاء اصطناعي تكتشف الدخان وغيره من المؤشرات المبكرة للحرائق.



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