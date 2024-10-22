ذكرى مؤلمة لن تنساها عائلة تايريك بيرتون أبدًا. تزوج الرجل البالغ من العمر 37 عامًا لمدة 7 ساعات تقريبًا، قبل أن يتحول يوم مليء بالسعادة والفرح إلى منعطف لا يمكن تصوره.

اتصل أفراد الأسرة بالشرطة، بعد وقت قصير من انتهاء حفل الزفاف في مركز باربر بارك للمناسبات.

يقولون إن شخصًا لا يعرفونه دخل الحديقة، زاعمًا أن بيرتون متورط في حادث مروري.

بعد لحظات، أُطلِق النار على بيرتون أمام عروسه الجديدة وعدة أشخاص آخرين، بمن فيهم ابنته.

وبينما تتجمع عائلة بيرتون في نفس المنطقة التي تحول فيها يوم مهم إلى يوم مؤلم، يأملون أن يتحمل الشخص الذي سلب حياة الزوج والأب والصديق في يوم زفافه المسؤولية.

حيث تقول كارولين بيرتون، والدة الضحية: "أطالب بالعدالة، أطالب بها، ولا أريد الانتظار لسنوات من أجلها. إنه لا يستحق ما حصل له. لقد انتظر 13 عامًا للزواج بعروسه، وبمجرد زواجه بها لم يستطع حتى اصطحابها إلى المنزل. هذا غير عادل".