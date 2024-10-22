حاولت امرأة أسترالية انتزاع واسترداد هاتفها المحمول المفقود بين الصخور، لكنها تعرضت لموقف غريب حيث علقت رأسًا على عقب لمدة سبع ساعات قبل أن يتم إنقاذها من تلك الورطة.

تتعافى المرأة من خدوش وكدمات طفيفة فقط بعد تعرضها للحادثة الغريبة وذلك أثناء قيامها بالمشي في وادي هانتر حيث أسقطت هاتفها المحمول بين الصخور.

اضطر رجال الإنقاذ إلى إزالة العديد من الصخور الثقيلة لإنشاء نقطة وصول آمنة، ثم قاموا ببناء إطار لحفظ توازن عملية الإنقاذ بأكملها واستخدموا رافعة لإزالة صخرة تزن 500 كيلوغرام. وبعد كل هذا العناء، لم يتم العثور على الهاتف المحمول.