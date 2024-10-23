أطلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقا في مدينة كوستا ميسا، بعد العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا داخل سلة للمهملات خلف منزل في حي سكني، الثلاثاء.

تقول شرطة كوستا ميسا قبل الساعة 2:30 من ظهر يوم الثلاثاء، أنها تلقت مكالمة حول العثور على جثة امرأة في سلة للنفايات في الفناء الخلفي لهذا المنزل في شارع جادة مابل.

تمكنت الشرطة من التعرف بسرعة على المشتبه به، الذي وصفوه بأنه صديق للضحية، لكن تم القبض على الرجل على بعد أربعين ميلاً في غلينديل.

وقد تحدثت ليزلي مارين مراسلة محطة KCBS/KCAL الأخبارية إلى عدد من الجيران في ذلك المجتمع السكني.