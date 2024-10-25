يعود تاريخ المنزل الواقع في أقدم قسم من سانت تشارلز إلى منتصف القرن التاسع عشر، ولكن منذ ما يقرب من 50 عامًا، في عام 1978، اكتشف المالك جمجمة مخبأة خلف الحوائط الجافة مما دفع إلى إجراء تحقيق في ذلك الوقت.

ولكن مع عدم وجود طريقة لتحديد البقايا، تحولت القضية في النهاية إلى قضية باردة، حتى بدأ الطبيب الشرعي لمقاطعة كين روب راسل في البحث عن بعض الإجابات.

بعد بحث دقيق، تمكنت مختبرات إيثرم في تكساس من تحديد أن الجمجمة تعود إلى إيسثر غرينجر، والتي ماتت على ما يبدو أثناء الولادة بعمر 17 عامًا في 1866.

تمكن العلماء من تأكيد هويتها من خلال تطابق الحمض النووي مع حفيدها الأكبر، وين سفي البالغ من العمر 69 عامًا، والذي يعيش في بورتلاند.

وتقول السلطات أن غرينجر ماتت في إنديانا، لكنها تفترض أن لصوص القبور سرقوا رفاتها وأحضروها إلى باتافيا.