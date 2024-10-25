لحظات مؤلمة بينماكان منزل عائلة يحترق دون سيطرة في أوهايو، حيث كانت مالكة المنزل، زوجة وأم ومحبة للحيوانات الأليفة، محاصرة في الطابق السفلي مع كلبها.

مع يأسها للحصول على مساعدة، اتصلت برقم الطوارئ.

كان عمدة مقاطعة ميدينا مع رئيس إطفاء ميدينا من بين أوائل من وصلوا إلى موقع الحريق بالطريق الفرعي.

المعركة الأولى وسط هذا الجحيم المشتعل كانت العثور على نافذة الطابق السفلي المغطاة بالشجيرات.

بحسب رئيس قسم الإطفاء في بلدة إيرهارتيورك، جيسون كرامر، فقد "كان الخوف أن النافذة التي كانت تتحدث عنها كانت في الجزء الخلفي من المنزل، والذي كان مغطى بالنيران بالفعل".

لكنه أشار إلى أن هذا لم يكن الحال لحسن الحظ، ولكن الوضع كان لا يزال خطيرًا. فهناك امرأة محاصرة والنار تجتاح المنزل بالكامل، وهي عقبة حياة أو موت لإخراج صاحبة المنزل البالغة من العمر 31 عامًا إلى بر الأمان.

بعد محاولات عديدة باءت بالفشل، تمكن المنقذون في النهاية من إخراج مالكة المنزل، ومع سحبها إلى بر الأمان، لم يسعها إلا أن تفكر في حيواناتها الخمسة التي تركتها وراءها.