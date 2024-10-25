وقعت جريمة تثير الحيرة والغرابة في مقاطعة ستافورد بولاية فيرجينيا الأمريكية.

إذا أنه قام لص بسرقة سيارة رجل عدة مرات متتالية وكان في كل مرة يعيدها لنفس المكان الذي سرقها منه.

وفي مرة قام مالك السيارة بمطاردة اللص بعد أن أعاد السيارة ولكنه هرب مسرعًا.

وفي آخر سرقة له تم القبض على المشتبه به ويُدعى جافونتي مولكي وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من قبل دورية نواب في مقاطعة ستافورد كانت في المكان الذي أعاد السارق السيارة إليها.

ولدى ماثيو توريس مراسل قناة WUSA بقية القصة في لقاء مع مالك السيارة وما قاله بخصوص السرقات.