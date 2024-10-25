قامت عائلة بإبلاغ قسم الشرطة في مدينة ليكوود بولاية كولورادو الأمريكية أن ابنها البالغ من العمر 11 عامًا قد تم خطفه وهو داخل سيارة العائلة.

قام رجال الشرطة على الفور بالتعامل مع الحادثة على أساس أنها عملية اختطاف لطفل وباشرت بمتابعة التحقيق.

بدأت القصة عندما بقي الطفل يلعب لعبة الفيديو “فورتنايت” طوال الليل وظل مستيقظًا إلى صباح يوم الحادثة وبعدها خلد للنوم داخل سيارة العائلة حيث كان من المفترض أن يذهبوا في رحلة برية.

نام الطفل وهو يرتدي ملابس سوداء وتغطى ببطانية بذات اللون الأسود في المقعد الخلفي للسيارة حيث غرق في نوم عميق.

صادف الأمر مرور شاحنة لقطر السيارات وقامت بسحب السيارة إلى ساحة تجميع المركبات المخالفة وقد بقي الطفل مستغرقا بالنوم خلال ذلك الوقت لمدة عشرين دقيقة دون أن يشعر بشيء.

عثرت الشرطة على السيارة والطفل لا يزال نائمًا داخلها وبالطرق على النوافذ استطاعوا ايقاظه، حيث أعادته الشرطة إلى عائلته سالمًا معافى ولكنه كان نائمًا مجددًا.

وفي تقرير ريا جها مراسلة قناة KUSA تتمة القصة.