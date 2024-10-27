تلقت إدارة شرطة دورانغو في ولاية كولورادو الأمريكية مكالمة طوارىء غريبة نوعًا ما من شخص رصد كنغرًا صغيرًا يقفز في الشارع، وفي نهاية المطاف تم الامساك بالكنغر.

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