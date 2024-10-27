فيديو غريب يظهر حيوان كنغر يتجول مرتديًا حفاضًا في شوارع كولورادو ليلًامتفرقاتنشر الأحد، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024تلقت إدارة شرطة دورانغو في ولاية كولورادو الأمريكية مكالمة طوارىء غريبة نوعًا ما من شخص رصد كنغرًا صغيرًا يقفز في الشارع، وفي نهاية المطاف تم الامساك بالكنغر.قد يهمك أيضًا.. تحقيق في حادثة مضايقة وضرب للحيوانات.. شاهد ما فعله رجل بمجموعة من أسود البحرشاب يحطم الرقم القياسي في صيد سمكة أبو سيف تزن 663 رطلًا.. شاهد حجمها بجانبهصيادان ينقذان رجلًا تقطعت به السبل وسط المحيط دون سترة نجاة.. شاهد ما حدثقراءة المزيدأمريكاطرائفغرائب