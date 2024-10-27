فيديو غريب يظهر حيوان كنغر يتجول مرتديًا حفاضًا في شوارع كولورادو ليلًا

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فيديو غريب يظهر حيوان كنغر يتجول مرتديًا حفاض في شوارع كولورادو ليلًا

تلقت إدارة شرطة دورانغو في ولاية كولورادو الأمريكية مكالمة طوارىء غريبة نوعًا ما من شخص رصد كنغرًا صغيرًا يقفز في الشارع، وفي نهاية المطاف تم الامساك بالكنغر.

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