في الأسبوع الماضي، تلقت شرطة تيمبي بلاغًا عن المشتبه به، جوزيف هيل جونيور، يفيد بأنه يخزن جثة والده في ثلاجة.

تُظهِر وثائق المحكمة أن المحققين عثروا على بقايا الهيكل العظمي ملفوفة في قماش مشمع وغلاف بلاستيكي وبطانيات.

ويقال إن هيل جونيور أخبر الشرطة أن والده، جوزيف هيل الأب، "لفظ أنفاسه الأخيرة" في المنزل منذ 4 سنوات - واشترى ثلاجة في اليوم التالي لتخزين جثته.

كما يقول المحققون إنه أخبرهم أنه لم يكن موجودًا في صك التمليك - وأبقى والده في الثلاجة لأنه كان قلقًا بشأن فقدان المنزل.

ووفقًا لوثائق المحكمة، قال هيل جونيور إنه كان هناك حريق في المنزل في يونيو 2023، وأن الثلاجة فقدت الطاقة. وقيل إنه أبلغ الشرطة بأنه قام بتحميل الثلاجة المجمدة في شاحنته لدفن البقايا في الصحراء عدة مرات، ولكن "كان هناك دائمًا أشخاص هناك".

وتقول الوثائق إن الثلاجة كانت في الفناء الخلفي بدون كهرباء على مدار الأشهر الـ4 إلى الـ6 الماضية.