إنها قصة بطل حتى وإن كان الضابط الذي خاطر بحياته لإنقاذ طفل لا يعتقد أنه يستحق هذا الشرف.

في الشهر الماضي، ساعد نائب قائد شرطة منطقة لوس أنجلوس في إنقاذ حياة طفل كان يواجه قطارًا قادمًا باتجاه سيارة والدته العالقة على مسار السكة الحديدية.

تم التقاط هذه الدراما على مقطع فيديو بالهاتف المحمول.

ولدى جوي بينيديكت مراسلة محطة KCAL; KCBS الأخبارية التفاصيل بلقاء مع الضابط الذي انقذ الموقف.

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