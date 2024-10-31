تحقق السلطات في مقاطعة كينغ في ولاية واشنطن الأمريكية في حادث حريق بسيارة حيث أدى الحادث إلى احتجاز رجل داخل سيارة مشتعلة بالنيران.

قال جاكوب شوك الذي نجا من حادث السيارة واصفًا ما أصيب به: "ستة ضلوع مكسورة، ومثانة متفجرة، وحروق من الدرجة الثالثة في ساقي. حرق في قدمي وحرق شديد في يدي."

وتابع شوك بالقول عن بداية الأمر: "بدأت في النوم، وكنت أحتاج إلى إيجاد مكان لركن السيارة. ثم استيقظت على أحبائي يقفون حولي في المستشفى ويتحدثون عن أنني كنت في غيبوبة خلال الأيام الثلاثة الماضية."

لحسن الحظ، كما أفاد برادي واكاياما مراسل قناة KING الإخبارية، أن الضابط ومجموعة من المارة والمدنيين هرعوا مباشرة لإنقاذ الرجل من تلك السيارة الاتي تبتلعها النيران.