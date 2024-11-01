وجهت إلى سيدة من نيويورك تهمة الاعتداء كجريمة كراهية إثر رش سائق أبر مسلم برذاذ الفلفل أثناء دعائه.



ووجهت عدة تهم إلى جينيفر غيلبو، البالغة من العمر 23 عامًا، بعد الحادثة التي وقعت في 31 يوليو، بما في ذلك اعتداء من الدرجة الثانية كجريمة كراهية والمضايقة المشددة بحسب مكتب المدعي العام في مانهاتن.



وقال السائق شوهيل محمود البالغ من العمر 45 عامًا إنه لم يتحدث إلى الراكبتين، قبل أن تهاجمه غيلبو.



وأشار شوهيل إلى أنه "فككت الحزام وأغلقت عيني وخرجت، بعدها أدركت أن سيارتي تعمل. قفزت إلى الداخل وغيرت ناقل الحركة إلى وضعية التوقف ثم خرجت".



اتصل شوهيل بعدها بالشرطة وتم اعتقال غيلبو.

ويدعي محامي غيلبو أن ما فعلته "ليس بدافع العرق أو الدين أو الأصل القومي أو أي عوامل تمييزية أخرى".



من المقرر أن تمثل غيلبو أمام المحكمة في يناير.