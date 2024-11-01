تبحث الشرطة في مدينة ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن المشتبه به الذي سرق متجر “شاندوز تاكوس” تحت تهديد السلاح في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حتى أن إحدى الموظفات تعرضت للضرب بالمسدس أثناء المحنة المروعة والتي تم تصويرها بالفيديو.

تتحدث ميشيل باندور مراسلة قناة KCRA الإخبارية، عن كيفية دعم المجتمع المحلي في المنطقة الآن لمالك وموظفي متجر “شاندوز تاكوس” للعودة للعمل وتخطي الأزمة.

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