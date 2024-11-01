فيديو مروع لمسلح يضرب موظفة بالمسدس مرتين على رأسها لرفضها إعطاءه المال.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر الجمعة، 01 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تبحث الشرطة في مدينة ساكرامنتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن المشتبه به الذي سرق متجر “شاندوز تاكوس” تحت تهديد السلاح في وقت سابق من هذا الأسبوع.حتى أن إحدى الموظفات تعرضت للضرب بالمسدس أثناء المحنة المروعة والتي تم تصويرها بالفيديو.تتحدث ميشيل باندور مراسلة قناة KCRA الإخبارية، عن كيفية دعم المجتمع المحلي في المنطقة الآن لمالك وموظفي متجر “شاندوز تاكوس” للعودة للعمل وتخطي الأزمة.شاهد أيضًا: كاميرا ترصد لصوصًا يسرقون مسدسات بقيمة تزيد عن 134 ألف دولار من متحف للأسلحةوقد يهمك أيضًا: غير مبال بما يحدث له.. موظف متجر يهاجم مسلحًا يوجه المسدس إليهقراءة المزيدأمريكاأسلحةجرائم سرقة