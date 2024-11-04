أظهر مقطع مقطع فيديو كاميرا مراقبة لمتجر على الطريق السريع لحظة اصطدام شاحنة بمجموعة مركبات متوقفة، بمدينة لانسينغ في ولاية ميشيغان الأمريكية. وأدى اصطدام الشاحنة إلى حريق وانفجار أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

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