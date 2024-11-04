أحدثت كرة لهب ضخمة.. شاهد لحظة اصطدام شاحنة بمجموعة مركبات متوقفة بأمريكامتفرقاتنشر الاثنين، 04 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهر مقطع مقطع فيديو كاميرا مراقبة لمتجر على الطريق السريع لحظة اصطدام شاحنة بمجموعة مركبات متوقفة، بمدينة لانسينغ في ولاية ميشيغان الأمريكية. وأدى اصطدام الشاحنة إلى حريق وانفجار أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين.قد يهمك أيضًا.. إغلاق طريق سريع بأمريكا بعد حادث تصادم ضخم شاركت به 45 مركبة.. شاهد ما حدثفيديو درامي يظهر ما حدث بعد تصادم مميت بين قطارين في إندونيسياقراءة المزيد حوادث طرقكاميرات