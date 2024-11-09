قالت شرطة مدينة نيويورك في ولاية نيويورك الأمريكية إن مالك متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر أصيب برصاصة في ساقه وكتفه يوم الخميس، ومن المتوقع أن يتعافى ويكون بخير.

وقد أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة لحظات فوضوية، حيث اندلع إطلاق نار في الجانب الغربي الشمالي حوالي الساعة 9:30 صباح الخميس. وركض المارة الأبرياء في حالة من الهياج. حيث اختبأ كثيرون داخل شركات ويقول البعض إنهم اختبأوا حتى في الغرف الخلفية والحمامات.

قالت مصادر الشرطة لشبكة CBS نيوز في نيويورك، إن صاحب متجر إصلاح الكمبيوتر “لينكولن بيزنس ماشينز” الواقع في شارع ويست 68، والبالغ من العمر 47 عامًا، أصيب برصاصة في ساقه وكتفه من قبل موظفه السابق، الذي ترك العمل قبل شهرين. ويقول عمال حاليون آخرون إن مديرهم من المتوقع أن يتعافى بشكل كامل.

لا يزال الرجل المسلح طليقًا، ولا تزال عمليات البحث عنه من الشرطة مستمرة.

ولدى جون دياس مراسل محطة WCBS الأخبارية بقية التفاصيل.