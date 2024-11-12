تستمر مشاهدات القرود الليلة في ياماسي بينما تعمل الفرق على الإمساك بالحيوانات التي هربت من منشأة أبحاث Alpha Genesis على طريق Castle Hall.

لقد مرت 5 أيام منذ أن صرح المسؤولون أن 43 قردًا هربوا، بعد أن فشل أحد الموظفين في تأمين حظيرتهم بشكل صحيح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Alpha Genesis، غريغ ويسترغارد، إن الطواقم تمكنت من إنقاذ 5 قرود أخرى يوم الاثنين ليصل إجمالي العدد المسترد إلى 30.

وتقول شرطة ياماسي إن القرود المستخدمة في الأبحاث الطبية لم تشارك في أي اختبار، ولا تشكل تهديدًا للصحة العامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Alpha Genesis في وقت سابق أن جهود استرداد القرود ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا، مع اعتبار الأطباء البيطريين أن القرود المحاصرة تتمتع بصحة جيدة.