أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عواقب حادث دهس جماعي في جنوب الصين، حيث قُتل 35 شخصًا وأصيب أكثر من 40 آخرين، وفقًا للشرطة.

وقع الحادث بينما كان الناس يمارسون الرياضة بالقرب من مركز جو هاي الرياضي.

وقال بيان للشرطة إن السائق البالغ من العمر 62 عامًا كان غير سعيد بنتيجة تسوية الطلاق وتم العثور عليه وهو يؤذي نفسه.

تم اعتقاله للاشتباه في تعريض السلامة العامة للخطر ولكن لم يتم استجوابه بعد بسبب إصابات في الرقبة تركته فاقدًا للوعي.

بعد الحادث، أعلن المركز الرياضي أنه سيغلق أبوابه حتى إشعار آخر.