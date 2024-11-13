يُزعم أن جيسون أنطونيو سالتر حاول الاعتداء على صديقته بمنشار كهربائي وسرق سيارتها حوالي الساعة الثالثة والثامنة عشرة صباحًا في فلورنسا.

بعدها فر سالتر من مكان الحادث بسيارة تويوتا كامري الفضية التي كانت تملكها الضحية، مما أدى إلى مطاردة مع إدارة شرطة فلورنسا، وإدارة شرطة ريتشلاند، وإدارة شرطة كابيتول.

ووفقًا لمسؤولين في مكتب عمدة مقاطعة رانكين، يواجه سالتر اتهامات متعددة، من بينها تهمة العنف الأسري المشدد "لأنه حاول استخدام سلاح ضد شخص كان على علاقة أسرية أو رومانسية معه"، بجانب اتهامه بسرقة سيارة ثم الفرار.

وانتهت مطاردة الشرطة له بعد أن استخدم الضباط شرائط مسننة لإيقاف سالتر، ليحاول بعد ذلك الفرار على قدميه، قبل أن يتم القبض عليه.



ولم تصب المرأة في هذه الحادثة، في حين أن سالتر قيد الاحتجاز الآن.



