شبل دب يثير الرعب أثناء تجوله بهذا الحي في أمريكا.. شاهد ما فعله

تسبب شبل دب صغير ومشاغب في مشهد مثير في لا كريسنتا، عندما تسلق شجرة عالية خارج المدرسة الثانوية وبدأ في تناول بعض الأوراق أمام حرم المدرسة وكأنه يبحث عن الطعام في الغابة.

ويبدو أن الشبل الساحر حصل على تصريح من أمه الدب قبل ساعات، وكان لديه "يوم ميداني” في غيابها".

في النهاية، ترك المدرسة وتجول في الشارع لتناول بعض "الطعام الفاخر" في حاوية القمامة المجاورة، حيث وجد ما بدا وكأنه بقايا دجاج مقلي.

حاول أحد العاملين بإدارة الأسماك والحياة البرية إبعاده، لكن الدب تسلق لفترة وجيزة عمود اتصالات بدلاً من ذلك. من المحتمل أنه كان مرتبكًا وخائفًا من كل المتفرجين، كما يقولون.

تقول منظمة "الأسماك والحياة البرية" إن أم الدب شوهدت في حديقة للكلاب بعد انفصالها عن شبلها بوقت قصير، الأمر الذي أثار قلق البعض في الحي.