أثارت ذهول السكان.. مئات من طيور الحمام تغزو أسطح منازل في نيفادا

أفادت قناة KVVU المتعاونة مع شبكة CNN أن حيًا سكنيًا في ولاية نيفادا الأمريكية غزته مئات من طيور الحمام الأمر الذي أثار ذهول سكان الحي.

في الفيديو يمكنك رؤية سربطيور الحمام يتجمع حول منزل واحد على طريق بيكوس وروبنديل. حيث تقول جارة تقطن في الحي إن الطيور تبدأ في الهديل حوالي الساعة 5 صباحًا وتستمر طوال اليوم، تطير وتتجمع.

يشكو الجيران من وجود فضلات الطيور وريشها في كل مكان، فقد أنفقوا أموالاً على تنظيف ممتلكاتهم.. وتركيب أجهزة الردع.

تقول منطقة الصحة في جنوب نيفادا إن الحمام وفضلاته تحمل أمراضًا وطفيليات يمكن أن تنتقل إلى البشر.

تقول شرطة هندرسون، هناك سبعة شكاوى حتى الآن بما في ذلك شكوى جنائية، وتقول الشرطة إن العقار لا يزال قيد التحقيق من قبل مراقبة الحيوانات والشرطة ومحامي المدينة.