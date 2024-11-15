قاد زوج من الخيول في ولاية واشنطن الأمريكية ضباط الشرطة في مطاردة جامحة عبر الطرقات في مدينة تاكوما، الثلاثاء.

بدأت المطاردة في وقت متأخر من الليل بعد أن خرج الحصانان من حظيرتهما وهربا.

وثقت لقطات كاميرا الجسد للشرطة مالكا الحصانين وهما يحاولان السيطرة على الجوادين السريعين.

كما ذكرت سامانثا لوميباو مراسلة قناة KIRO في تقريرها أنهما تمكنا أخيرًا من السيطرة على الجوادين بأمان بمساعدة مهاراتهما باستخدام حبل لجم للخيول.