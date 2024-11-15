فيديو مروع يظهر لحظة طعن عدد من الأمريكيين في شارع بواشنطن

التقطت كاميرا مرور لحظة هجوم مروع، حيث تعرض خمسة أشخاص للطعن في منطقة "تشايناتاون إنترناشونال" في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وقد يواجه المشتبه به الذي يدعى رولاند لي البالغ من العمر 37 عامًا عقودًا في السجن بعد أن وجه إليه المدعون خمس تهم بالاعتداء.

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