عمال منجم ذهب محاصرون تحت الأرض.. وحكومة جنوب أفريقيا ترفض مساعدتهم

يُعتقد أن عدة مئات من الأشخاص محاصرون في منجم غير قانوني في جنوب أفريقيا، حيث ترفض الحكومة مساعدتهم في محاولة لإجبارهم على الخروج إلى السطح.

تقول الحكومة إنه لن تأتي المساعدة لهم لأنها تشن حملة صارمة على التعدين غير القانوني. فيما تختلف التقارير حول عدد عمال المناجم الموجودين داخل منجم ذهب مهجور في مقاطعة شمال غرب جنوب أفريقيا. تقول بعض تقارير الشرطة إن عددهم عدة 100 لكن ثلاثة عمال مناجم خرجوا أخبروا الشرطة أن عددهم 4000، ويُعتقد أنهم يعانون من نفاد الطعام والماء. وقد أغلقت الشرطة المداخل التي كانت تستخدم لنقل الإمدادات الأساسية تحت الأرض.

وفقًا للسلطات، فقد تمكنت من إخراج 1000 من عمال المناجم والعديد منهم ضعفاء ويعانون من المرض. المشكلة هنا بالطبع هي أن الحكومة تحاول الحد من التنقيب غير القانوني في البلاد وتقول إنه تهديد يلتهم أرباح وإيرادات صناعة التعدين منذ عقود من الزمان ولكن هذا لم يردع العديد من الشباب والمهاجرين الذين يتطلعون إلى كسب بعض المال الإضافي.

وفي تقرير فيكتوريا روباديري من شبكة CNN المزيد من التفاصيل.