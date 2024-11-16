بدأ الأمر عندما قام مشتبه به في مدينة لينكولنتون بولاية كارولينا الشمالية بسرقة بعض الأغراض من متجر التسوق وول مارت، الجمعة.

وعندما وصلت الشرطة هرب منهم وأثناء ذلك تقدم نحو منحدر جسر مُسيج، توسل ضابط الشرطة للمشتبه به لأن يعود أدراجه وألا يخاطر بحياته فالأمر لا يستحق ذلك.

تجاهل الرجل كلام ضابط الشرطة ونزل المنحدر لكنه سقط للأسفل من ارتفاع حوالي 45 قدمًا عن الأرض في منطقة نائية.

أنقذ الرجل ونقل جواً إلى المستشفى بعد سقوطه من الجسر.

وفي تقرير كين ليمون من محطة WSOC الإخبارية التفاصيل.

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