مثل العديد من المناطق في بون بولاية كارولينا الشمالية بأمريكا، ترك إعصار هيلين الطريق الأخضر في حالة من الفوضى الموحلة. ولكن بين كل القمامة، أَخرج من الأرض كنزًا مفقودًا، حيث جرف الماء محفظة جلدية بين الحطام وعثرت عليها زميلتا السكن أوليفيا كالدويل وفيث جونسون.

وأثارت المحفظة والبطاقات التي بداخلها اهتمام أوليفيا وبدأت في البحث لإعادة المحفظة إلى مالكتها الشرعية، وعثرت عليها في وقت لاحق.

وأعربت صاحبة المحفظة، فيكي ووترز، عن امتنانها لأوليفيا قائلة: "أعتقد أنها مذهلة. وقلت للعديد من أصدقائي إنني سعيدة برؤية أن جامعة ولاية أبالاتشيان لا تزال تخرج أشخاصًا جيدين".