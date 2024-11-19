هذا هو مقطع الفيديو الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة على جسد شرطي - والذي أصدرته الشرطة الأسبوع الماضي - الذي لفت انتباه المدعي العام ستيف وولفسون، إذ طلب في بيان له الصبر من الجمهور بينما تستكمل الشرطة تحقيقين منفصلين: مراجعة إدارية لمعرفة ما إذا كان الضباط قد انتهكوا أي سياسات، وما إذا كان ينبغي معاقبتهم، وتحقيق جنائي لتحديد ما إذا كانوا سيقدمون اتهامات جنائية ضد أي ضباط متورطين.

وبما أن الشرطة لا تزال تحقق، قال وولفسون إنه "سيكون من غير اللائق بالنسبة لي أن أعبر عن رأيي فيما يتعلق بما إذا كان سيتم تقديم اتهامات جنائية أم لا".

وفي الوقت نفسه، يقول المحامون الذين يمثلون عائلة دورهام إنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية للاعتقال الآن.

يقول محامي الحقوق المدنية، لي ميريت، إن الضابط بوكمان لم يكن غير معرض للخطر فحسب عندما أطلق النار على دورهام، وإنما الأخير كان كذلك.

في مقطع الفيديو الذي التقطته الكاميرا، يمكن سماع صوت بوكمان وهو يصرخ "أسقط السكين"، قبل إطلاق النار على دورهام بعد ثانية واحدة.

وبحسب المحامي، فإن الضابط "أصدر أمرًا شفهيًا، ولكن دون إعطاء أي شخص فرصة للامتثال، وجه القوة على الفور نحو الشخص، الذي كان، بحسب رأينا، المقيم بكل وضوح".

بالإضافة إلى الاعتقال، طلب ​​ميريت ملف القضية بالكامل الذي تم تسليمه إلى مكتبه، بما في ذلك الفيديو الكامل، قبل وبعد إطلاق النار.