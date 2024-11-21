هاجم رجل وزوجته شرطية داخل مدرسة ابنهما، حيث كانت مسؤولة الأمن تحاول شرح عملية الاستدعاء المدني، قبل أن يبدأ الوالدان جورج ريفيرا وداغماريا بونتي إيرينو وابنهما في الخروج من مكتب الشرطية إلى الممر، وتدفع الأم الشرطية حينها.

بعدها تدخل الأب وقام بضرب الشرطية وسرق جهاز الصعق الكهربائي الخاص بها، ثم ضربها مرة أخرى وطرحها أرضًا.

تصدى مدير المدرسة للأب حتى تتمكن الشرطية من إلقاء القبض عليه، ويقول العمدة إن المدير تعرض للصعق الكهربائي أثناء ذلك.

تم احتجاز ريفيرو وتورينو، حيث رصدتهما الكاميرا يخرجان مكبلين بالأصفاد.