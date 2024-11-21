لحظة لقاء أطول وأقصر سيدتين في العالم لأول مرة.. شاهد الفرق بينهما

اجتمعت أطول امرأة في العالم، روميسا غالغي، وأقصر امرأة في العالم، جوتي أمغاي، في لندن للاحتفال بيوم غينيس للأرقام القياسية 2024، وفقًا لرويترز.

يبلغ طول التركية راميسا غالغي أقل من 2.2 مترًا بقليل، بينما يبلغ طول الهندية جودي أمغاي أقل من 63 سنتيمترًا، وتحمل كلتاهما الرقم القياسي العالمي لطولهما.

احتفالًا باليوم العشرين لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، تم تكريم كل منهما كأيقونتين لتحطيم الأرقام القياسية.



كما تظهران في كتاب غينيس للأرقام القياسية الجديد لعام 2025، إلى جانب الشخص الأكثر وشومًا وأكبر رجل على قيد الحياة وطائر البطريق الأعلى مرتبة.