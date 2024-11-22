تورط مراهقان في سلسلة من عمليات سرقة السيارات في كليفلاند بأوهايو، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنهما يوجهان مسدسًا إلى امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، ويركلان كلبها، وفي إحدى الحالات، يحاولان دهس المشاة.

ويُظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة لحظة خطف مراهق مفاتيح سيارة السيدة أثناء تنزهها مع كلابها. وتقول الشرطة إن المشتبه به، البالغ من العمر 14 عامًا، وصديقه البالغ من العمر 17 عامًا، هاجما السيدة.

يظهر كلاهما في الفيديو وهما يوجهان مسدسًا نحوها عدة مرات طوال الحادث.

بعدها شوهد المراهق البالغ من العمر 14 عامًا وهو يقود مبتعدًا بسيارة الضحية، التي أخبرت الشرطة أن حقيبتها وهاتفها المحمول ومحفظتها ظلت بداخلها.

أفادت قناة WOIO المتعاونة مع CNN أنه بعد 3 ساعات فقط، سرق نفس المراهقين سيارة أخرى من مرآب سيارات جامعة ولاية كليفلاند.

وفي واقعة منفصلة بعد 3 أيام، تقول الشرطة إنه تم تصوير المراهق البالغ من العمر 17 عامًا بالفيديو وهو يحاول دهس اثنين من المارة في سيارة مسروقة أخرى.

وأخبر أحد الضحايا الشرطة أن ذلك المراهق قاد نحوهم بعد أن رفضت الضحية أن تعطيه قناع التزلج الخاص بها.

وتقول شرطة كليفلاند إنها ألقت القبض على المراهقين اللذين يواجهان الآن تهمًا متعددة، بما في ذلك السرقة المشددة وسرقة سيارة.