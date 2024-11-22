مزارع يجد نفسه بمواجهة نمر سيبيري عدائي.. شاهد مصيره وما فعله الحيوان المفترسمتفرقاتنشر الجمعة، 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة في الصين مزارعًا ينجو بأعجوبة من نمر سيبيري بري في 18 نوفمبر الماضي بمقاطعة هيلونغجيانغ، بحسب ما ذكرت رويترز.شاهد أيضًا:حاول قضم يدها.. شاهد فتاة تنجو من عضة نمر بعد دخولها سياج حظيرتهحبسه وغادر مسرعًا.. شاهد رد فعل طفل عندما ظهر أمامه نمر فجأةشاهد.. ثنائي في فلوريدا يعثران على نمر بري نادر نائم خارج منزلهماقراءة المزيدالصينحيواناتحيوانات مفترسة