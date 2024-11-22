أظهرت لقطات فيديو رصدتها كاميرات مراقبة في الصين مزارعًا ينجو بأعجوبة من نمر سيبيري بري في 18 نوفمبر الماضي بمقاطعة هيلونغجيانغ، بحسب ما ذكرت رويترز.

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