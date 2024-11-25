تحدث مراسل شبكة CNN، فريد زكريا، مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميت، حول ثورة الذكاء الاصطناعي والسرعة المذهلة والنطاق الذي قد تتقدم به.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: بالنسبة لك، كنت تكتب عن الذكاء الاصطناعي وتدرسه عن كثب لفترة من الوقت الآن. كتبت في الكتاب أننا سنصل إلى النقطة التي سيبدأ فيها الذكاء الاصطناعي في كتابة الرموز الخاصة به وتحديد أهدافه الخاصة، يبدو هذا مخيفًا. اشرح ما تقصده، وهل هو مخيف؟

إريك شميت: إنه مخيف للغاية ويسير على هذا النحو.. اليوم، يستخدم المبرمجون هذه الأنظمة تقريبًا لنصف برمجتهم. يعتقد معظم الناس أنه في النهاية سيتم كتابة معظم البرامج بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه. عندما يتمكن البرنامج من إعادة كتابة نفسه، وهو ما يسمى بالتحسين الذاتي المتكرر، فإنه سيكتسب سرعة أكبر بكثير مما يمكننا أن نتطور به كبشر. ما الذي سيوقفه؟ كيف يمكنك احتواؤه؟ كيف تتأكد من أنه لا يتعلم الكذب والخداع والقيام بسلوكيات فظيعة لا يمكننا مراقبتها؟

فريد زكريا: لفهم ذلك فقط. إذًا، عندما يقوم بهذا التعلم الذاتي المتكرر، هل سيفعل ذلك من أجل هدف ما؟ هدف واسع النطاق أعطيناه له؟ أم أنه يمكنه تغيير هذا الهدف بنفسه؟

إريك شميت: حسنًا، في الأمد القريب، يتحكم البشر في هذه الأشياء. لذا، كل ما تستخدمه اليوم، قال بعض البشر: "تعلم هذا، اذهب وابحث عن هذا"، وما إلى ذلك. في مرحلة ما، إذا تم تنظيم النظام حول الفضول والسعي إلى السلطة والتأثير، فيمكنه البدء في تحديد وظائفه الموضوعية الخاصة. المصطلح الفني هو الوظائف الموضوعية، وهو ما يتدرب ضده.

لذا، قد يكون لديك موقف حيث يقرر النظام أن أهم شيء هو تعلم كل شيء، ثم يبدأ في القيام بأشياء والكذب بشأنها، أليس كذلك؟ لذلك لا يمكننا مراقبته.

هناك مجموعة من المحفزات. أحدها هو عندما يبدأ في التعلم من تلقاء نفسه. الآخر هو عندما يبدأ العملاء في التحدث بلغات غير بشرية، لذلك لا يمكننا رؤية ما يفعلونه. والثالث سيكون عندما يقول النظام: "مرحبًا، أريد عمل نسخ من نفسي"، ولا يكلف نفسه عناء طلب الإذن من الإنسان.

هذه هي نقاط التحفيز. بالمناسبة، أود أن أقول إن الجميع قلقون دائمًا بشأن الروبوت القاتل في هذه الأشياء، بسبب كل الأفلام، أنا أكثر قلقًا بشأن البشر الأشرار، أليس كذلك؟ البشر الأشرار يستخدمون هذا بطرق شريرة. في كتابنا، نقضي الكثير من الوقت في الحديث عن العلماء المتعددي المعارف. العلماء المتعددي المعارف مهمون بشكل لا يصدق، وأنت تعرف كل شيء عن هذا، مثل أينشتاين وما إلى ذلك. ستضع هذه الأنظمة فعليًا عالمًا متعدد المعارف في جيب كل شخص على هذا الكوكب. نحن لسنا مستعدين لذلك.

فريد زكريا: لكن هذا يبدو جيدًا.

إريك شميت: يعتمد على وجهة نظرك في الخير والشر، أليس كذلك؟ أنت وأنا متفائلان، نؤمن بالطبيعة البشرية الأساسية، لكننا نعلم أن هناك شرًا. وأعتقد أيضًا أنك سترى تغييرًا في النظام العالمي، نتحدث عن هذا في الكتاب بإسهاب. كما تعلم، كان الدكتور كيسنجر مؤلف أفكار النظام العالمي، في موقف حيث يتم دفع كل هذا التقدم بنموذج ديمقراطي يخرج من الولايات المتحدة وحلفائنا، المملكة المتحدة في الغالب والصين التي لا تحركها الديمقراطية، فإن هذه المعركة هي معركة العصور.

لأنه إذا كانت المنافسة على هذه القدرة، فإن من يحصل عليها أولاً يمكنه تطبيقها على نطاق أوسع والبقاء في المقدمة. إنه سباق حقيقي.

فريد زكريا: لقد قلت إن الولايات المتحدة متقدمة، إلى أي مدى؟ وإلى أي مدى يجب أن نقلق من احتمالية الانزلاق؟ حتى الآن، يبدو الأمر وكأن كل الأبحاث الرئيسية تأتي من الولايات المتحدة.

إريك شميت: قبل عامين أخبرتكم هنا أننا متقدمون عامين على الصين، ويبدو أن الأمر قد انتهى. لقد أصدرت الصين الآن ثلاثة نماذج في الشهر الماضي وكلها تتمتع بنفس الفرصة والقوة التي تتمتع بها النماذج الأمريكية. وأنا أقولك كيف حدث هذا؟ لدينا كل هذه العقوبات، ولدينا كل هذه الطرق التي تجعل هذه الأجهزة المذهلة التي تصنعها NVIDIA وغيرها غير متاحة للصينيين.

حسنًا، لا نعرف تمامًا، لكننا نعلم أنه مع وجود قدر هائل من المال والمواهب العظيمة في الصين، وهو أمر حقيقي للغاية، فإنهم قريبون جدًا. الأمر مختلف تمامًا الآن عما كان عليه قبل عامين، لكنهم في السباق، وهم في سباق أهم تقنية سيتم اختراعها على الإطلاق في حياتنا. لأن وصول ذكاء غير بشري بهذا النوع من القوة تحت سيطرتنا أمر مهم للغاية.

مر بهذا السيناريو حيث تهزمنا الصين في النهاية ويعكس ذلك القيم الصينية التي ليست ديمقراطية ويعود بالفائدة على الحكومة الصينية التي تمثل احتكارًا على عكس ديمقراطيات العالم.

فريد زكريا: قبل أن أتركك، عليّ أن أسألك، أنت ملياردير في مجال التكنولوجيا، وهناك ملياردير آخر في مجال التكنولوجيا قريب جدًا من البيت الأبيض الجديد والرئيس الجديد. ما رأيك في إيلون ماسك بمشاركته في السياسة؟ هل هي جيدة في الأساس؟ هل يقلقك ذلك؟ كيف تفكر بالأمر؟

إريك شميت: إنه أمر جديد جدًا لدرجة أننا لم نشهد مثل هذا النوع من الشراكة من قبل. إيلون رجل عبقري حقًا. إذا نظرت، فقد اشترى تويتر، وخسر الكثير من المال، واستخدمه للمساعدة في انتخاب الرئيس، واسترد كل الأموال والآن لديه نفوذ أعظم بكثير من أي خبير تكنولوجيا آخر في التاريخ، بمن فيهم أشخاص مثل بيل غيتس وغيره. سنرى إلى متى سيستمر هذا.

ربما يكون هذا إيجابيًا للتكنولوجيا وهو بالتأكيد إيجابي لأعمال إيلون.

فريد زكريا: على هذه الملاحظة، إريك شميدت، إنه لمن دواعي سروري دائمًا.

إريك شميت: شكرًا لك.