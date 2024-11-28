لحظة قفز رجل من مقعده أثناء ركوبه لعبة "الأفعوانية".. شاهد ما دفعه لذلكمتفرقاتنشر الخميس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024وثق مقطع فيديو لحظة يقول فيها رجل إنه أدرك أن حاجز الأمان في حضنه فتح أثناء ركوبه لعبة الأفعوانية في منتزه ترفيهي في أريزونا.وقد قفز الرجل من عربة الأفعوانية إلى بر الأمان.وتقول قناة KPHO المتعاونة مع شبكة CNN والتي قدمت التقرير إنها حاولت الاتصال عدة مرات بإدارة منتزه Castles N’ Coasters، وهو المنتزه الذي يُزعم أن الحادثة وقعت فيه، ولكن لم تتلق أي رد حتى، الأربعاء.وفي تقرير إيما لوكهارت مراسلة قناة KPHO المزيد من التفاصيل.شاهد أيضًا: ترجلوا منها ونزلوا للأسفل.. شاهد ما حدث لركاب أفعوانية في منتصف رحلتهاوقد يهمك أيضًا: تهوي في حفرة عمقها 110 أقدام.. مقتل طفلة بعد تعطّل أفعوانية بمدينة ملاهي قراءة المزيد