وثق مقطع فيديو لحظة يقول فيها رجل إنه أدرك أن حاجز الأمان في حضنه فتح أثناء ركوبه لعبة الأفعوانية في منتزه ترفيهي في أريزونا.

وقد قفز الرجل من عربة الأفعوانية إلى بر الأمان.

وتقول قناة KPHO المتعاونة مع شبكة CNN والتي قدمت التقرير إنها حاولت الاتصال عدة مرات بإدارة منتزه Castles N’ Coasters، وهو المنتزه الذي يُزعم أن الحادثة وقعت فيه، ولكن لم تتلق أي رد حتى، الأربعاء.

وفي تقرير إيما لوكهارت مراسلة قناة KPHO المزيد من التفاصيل.

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