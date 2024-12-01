سيدة تتجاوز أمن المطار وتصعد للطائرة دون اكتشافها.. كيف فعلت ذلك؟

كيف يمكن لشخص لا يحمل بطاقة صعود للطائرة أن يتجاوز أمن المطار ويصعد إلى رحلة من نيويورك إلى باريس دون أن يتم اكتشافه؟ هذا ما تحاول السلطات اكتشافه بعد وقوع حادثة مسافرة متسللة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

علم المحققون أن امرأة في منتصف الخمسينيات من عمرها تمكنت من تجاوز نقطتي تفتيش هوية قبل ركوب رحلة من نيويورك إلى باريس.

المرأة التي تحمل جواز سفر روسيا وبطاقة خضراء أمريكية مرّت بالفحص الأمني ​​الأولي من إدارة أمن النقل، ولكنها تمكنت من ركوب الرحلة بالكامل دون تذكرة.

كما تمكنت من المرور دون أن يتم اكتشافها أثناء الرحلة على ما يبدو من خلال التبديل بين المراحيض.

واعتقلت سلطات باريس المرأة، وكان من المقرر أن تعود إلى الولايات المتحدة، السبت، ولكن تم إبعادها من رحلة العودة لأنها تسببت في اضطراب قبل الإقلاع، وفقًا لمصادر قوات إنفاذ القانون.

والآن، يحاول المحققون تحديد كيفية تجنبها لنقطتي التفتيش، ويقولون إنه لم يتم اكتشافها إلا على متن الطائرة عندما وصلت إلى باريس.

