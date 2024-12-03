لصوص يقتحمون مركزًا تجاريًا بسيارة دفع رباعي لسرقة خزنة.. شاهد ما حدث

أحدث لصوص فوضى في مركز تسوق بأستراليا، بالقرب من ملبورن، بعد اقتحام المركز بسيارة دفع رباعي تحمل لوحات أرقام مسروقة، واصطدام المركبة بمتاجر متعددة والفرار بعد سرقة خزنة من أحد الأكشاك.

لم يكن المركز التجاري مفتوحًا وقت وقوع الحادث، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وتبحث الشرطة عن المشتبه بهم.

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