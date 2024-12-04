عطل بالمكابح يدفع الشرطة لإجراء مناورة لإنقاذ سائقة حامل.. شاهد ما حدث

تلقى مركز الطوارئ (911) في ولاية إلينوي الأمريكية مكالمة من سائقة حامل توقفت مكابح سيارتها عن العمل أثناء القيادة في لحظات تحبس الأنفاس. وأظهر مقطع فيديو كيف استجابت الشرطة ومنعتها من السقوط في بحيرة قريبة منها بإجراء مناورة لإنقاذها.

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