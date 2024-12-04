عطل بالمكابح يدفع الشرطة لإجراء مناورة لإنقاذ سائقة حامل.. شاهد ما حدث

عطل بالمكابح يدفع الشرطة لإجراء مناورة لإنقاذ سائقة حامل.. شاهد ما حدثمتفرقاتنشر الأربعاء، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024تلقى مركز الطوارئ (911) في ولاية إلينوي الأمريكية مكالمة من سائقة حامل توقفت مكابح سيارتها عن العمل أثناء القيادة في لحظات تحبس الأنفاس. وأظهر مقطع فيديو كيف استجابت الشرطة ومنعتها من السقوط في بحيرة قريبة منها بإجراء مناورة لإنقاذها.قد يهمك أيضًا.. "أقوى دوي سمعته".. مركبة تصطدم بمنزل وتستقر بالسطح لتثير صدمة ساكنيهتحول حادث تصادم بين سيارات إلى عملية إنقاذ كلب هرب خائفًا وقفز في نهر.. شاهد كيف تم إعادته لمالكه قراءة المزيد حوادث طرقالشرطة الأمريكيةسياراتكاميرات