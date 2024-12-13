تم القبض على رجل بعد أن علق في مدخنة أثناء محاولته الفرار من الشرطة في ماساتشوستس، قبل أن يطلب الرجل المساعدة من نفس الأشخاص الذين كان يحاول الهرب منهم.

وتقول الشرطة إنه بينما كان الضباط ينفذون مذكرة تفتيش في منزل بمدينة فول ريفر في ماساتشوستس، حاول رجلان الهروب بالذهاب إلى السطح.

وأخبر رجل كان يتنزه مع كلبه في مكان قريب الشرطة إن أحد المشتبه بهما بدا وكأنه دخل إلى المدخنة.

تظهر كاميرا الشرطي الضباط وهم يتسلقون إلى السطح ليكتشفوا أن أحد الرجلين - والذي حددت الشرطة هويته على أنه روبوت لانغلياس بعمر 33 عامًا، نزل عبر المدخنة.

تم استدعاء الدفاع المدني وبدأوا بعملية إزالة الطوب من أساس المدخنة.

بعد تحريره من المدخنة، تقول الشرطة إن لانغلياس نُقل إلى مستشفى محلي لتقييم وضعه الصحي، حيث تم فحصه وتسريحه.

تم اعتقال لانغلياس بادعاءات حيازته على مخدرات من فئتي "أ" و "ب"، بحسب الشرطة.

قالت شرطة فول ريفر لـCNN إنها سعيدة لأن الجميع بخير وأن أحدًا لم يتعرض لإصابات بليغة.

حاولت CNN التواصل مع محامي لانغلياس.



