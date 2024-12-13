أرعبت جريمة قتل الدكتور حميد مير شجاعي في أواخر شهر أغسطس خارج عيادته الطبية العائلية موظفيه وأسرته وأصدقائه، حيث قُتل بالرصاص أثناء سيره إلى سيارته في موقف أمام العيادة.

وأعلنت الشرطة هذا الأسبوع عن اعتقال شخصين في القضية - ولكن في تطور مذهل جديد الآن، تم القبض أيضًا على امرأة تم تحديدها في وثائق المحكمة على أنها زوجته السابقة - أهانغ مير شجاعي - من بين شخصين آخرين تم اعتقالهما يوم الخميس فيما يتعلق بقتله.

شوهد رجال الشرطة أيضًا خارج منزل في حي مسوّر في كالاباساس، وتشير سجلات الملكية إلى أنه مرتبط بأهانغ مير شجاعي. كما يعتقد المحققون أن الأشخاص الخمسة الذين تم القبض عليهم - بمن فيهم زوجة مير شجاعي السابقة - تآمروا لارتكاب الكمين والقتل.

تقول شرطة لوس أنجلوس إنهم ما زالوا يحاولون تحديد العلاقة بالضبط - إن وجدت - بين المشتبه بهم الآخرين والدكتور مير شجاعي.

وتشير سجلات محكمة الطلاق إلى أن الزوجين أنهيا انفصالهما في عام 2010 - ولكن في أبريل من هذا العام، تقدمت أهانغ مير شجاعي بطلب للحصول على نفقة ابن بالغ. تم رفض ذلك - لكن المحكمة أمرت الدكتور مير شجاعي بدفع أتعاب محامي زوجته السابقة - بإجمالي 95 ألف دولار.

تم إصدار هذه المدفوعات على دفعات - مع سداد الدفعة النهائية قبل شهر واحد فقط من قتل الدكتور مير شجاعي.