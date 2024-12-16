نشرت إدارة شرطة كاسا غراندي في أريزونا مقطعًا دراميًا يظهر لحظة قيام ضابط بخلع باب مغلق لإنقاذ رجل من مبنى محترق.

ووفقًا لإدارة الشرطة، استجاب الضباط لحريق في مبنى في كاسا غراندي، على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب فينيكس، صباح يوم الجمعة، 13 ديسمبر.

عند وصوله إلى مكان الحادث، سمع ضابط تم تحديده فقط باسم الضابط صامويل، شخصًا يصرخ طلبًا للمساعدة من الجزء الخلفي من المنزل.

يظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره بواسطة كاميرا الشرطي الضابط صامويل يندفع إلى الجزء الخلفي من المنزل ويحاول كسر الباب المغلق.

أمسك الضابط في النهاية بالباب الفولاذي بالكامل وخلعه من الإطار، مما أدى إلى تحرير الرجل المحاصر.

دمر الحريق المنزل، لكن الشرطة قالت إن إدارة إطفاء كاسا غراندي أنقذت المنازل المحيطة.

عولج الضابط صامويل من جروح في كلتا يديه، وحروق في يد واحدة بجانب استنشاق الدخان بعد عملية الإنقاذ، بينما تم نقله إلى مستشفى كاسا غراندي للعلاج ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا.