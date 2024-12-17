بعد 32 عامًا.. اعتقال مسن متورط بعملية قتل ظلت تفاصيلها غامضة لعقود

تم العثور على ميشيل ميلر، الأم لطفلين والتي كانت تبلغ من العمر حينها 29 عامًا، ميتة في شقة بالطابق السفلي في كامبريدج عام 1992.

وفاتها كانت لغزًا حتى بدأ محققو القضية الباردة في البحث.

تشير مسؤولة إلى أن "وحدة القضايا الباردة الخاصة بنا تمكنت - باستخدام السجلات المؤرشفة من وزارة الخدمات الاجتماعية بشكل أساسي - من الكشف عن تفاصيل لم تكن معروفة من قبل، حول الإساءة التي كانت تعاني منها على يد السيد إينيس".

كان دانييل إينيس صديق الضحية وأباً لأطفالها. يقول المدعون إنه استعان بصديقه، إدوارد واتسون، لتنفيذ جريمة القتل.

واجه إدوارد واتسون، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عامًا ويستخدم عكازًا، قاضيًا بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

ويقول المدعون إنه اعترف بالجريمة، حيث أشار مسؤول إلى أنه "في المقابلة الثالثة، اعترف لأول مرة أنه كان في الشقة المهجورة وقت وفاتها، وأنه ضربها في الواقع، موضحًا أولاً أنه فعل ذلك بقبضته، ثم قال إنه فعل ذلك بعصا أو لوح".

وأخبر واتسون الشرطة أن إينيس طلب منه أن "يهتم بالأمر"، وأنه لم يطلب أو يتسلم أي أجر عن الجريمة.