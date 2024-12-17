توجه الأخوان أندرو وويسلي كورنيت، يبلغان من العمر 19 و17 عامًا، إلى بحيرة ثيرمو ليتو في أورفيل صباح يوم السبت لصيد البط، حينها، قال مكتب عمدة مقاطعة بيوت إن قارب الكاياك الخاص بهما انقلب.

ووفقًا لوالدة الصبي، أبريل كلارك، اتصل أندرو برقم الطوارئ وقال إن الوقت ينفد لانتظار المساعدة، لذا قفز إلى الماء خلف ويسلي.

كانت وحدات متعددة من مكتب عمدة مقاطعة بيوت، بما في ذلك البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى وحدة الطيران والبحرية، تبحث عن الصبيين منذ يوم السبت، بمساعدة من السلطات القضائية المحلية، ووحدة البحرية التابعة لمكتب عمدة مقاطعة بلاسر ويوبا، وقسم الإطفاء في كاليفورنيا، وهيئة الأسماك والحياة البرية وغيرهم.



ويقول المسؤولون إنهم سيواصلون البحث بجدية، بينما يقدم أعضاء المجتمع دعمهم من خلال التطوع.