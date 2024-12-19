كانت بلدة نان الصغيرة في أوكلاهوما في حالة تأهب قصوى، الأربعاء، بحثًا عن قاتل مزعوم.

اتُهم ريتشارد تشامبرز بقتل زوجين مسنين بمقاطعة بونتوتوك، وامرأة أخرى في مدينة ميدويست، قبل أن يهرب إلى مقاطعة هيوز. كان عدد كبير من السلطات يطاردونه، لكن جان راسل هي التي واجهت القاتل المزعوم وجهًا لوجه.

تقول راسل: "كنت أعرف من هو تحديدًا، ولا، لم أكن خائفة"، مضيفة: "جاء من خلف سيارتي الجيب وبدأ في الدخول إليها. قلت له شيئًا، وقال: نعم، أين المفاتيح؟ أين المفاتيح؟ قلت: لا أعرف أين المفاتيح، ليرد بالقول: لا يمكنني أخذ هذه السيارة إلا إذا حصلت على المفاتيح".

هرب تشامبرز وتم الاتصال بمكتب العمدة، الذي قال: "تلقيت مكالمة تفيد بأنه يحاول سرقة سيارة جيب، لذا بدأنا في البحث بين العقارات المهجورة، لنرى ما إذا كان مختبئًا في أي مكان. شق طريقه إلى منزل مهجور... عندما وصلنا هناك، رأى مساعدي أنه يحاول الخروج من الجزء الخلفي للمنزل. لقد قفز فوق السياج وتمكنا من القبض عليه".

يقول العمدة إنه ممتن لأن مجتمعه كان حريصًا على حماية بعضهم البعض، أما بالنسبة لجان، فهي تقول إنها لم تكن ستسمح له بالفرار.