في حادثة مرعبة رصدتها كاميرات المراقبة داخل حي سكني بمدينة وايموث في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، هاجم ذئب قيوط شرس امرأة كانت مع طفلها الرضيع أمام منزلهما، وتعاني المرأة التي تُدعى جورجيانا أورسينو من جروح متعددة في ساقيها.

كما تُظهِر كاميرا موجودة عبر الشارع اللحظات التي سبقت انقضاض الحيوان المفترس.

وبعد دقائق فقط من الهجوم، لاحظ أحد الجيران ذئب قيوط قادمًا من اتجاه ساحة منزل الضحية على طريق روبرت بوست، يتحرك ببطء ولا يمكن إخافته بسهولة.

في حين تتعاطى جورجيانا الآن المضادات الحيوية وبدأت سلسلة من لقاحات داء الكلب وهي ممتنة لأن الذئب هاجمها بدلاً من ابنها.

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