نقاش حول نافذة حافلة يتحول إلى طعن وقتل للسائق.. إليك كيف تعقبت الشرطة الجاني

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نقاش حول نافذة حافلة يتحول إلى طعن وقتل للسائق.. إليك كيف تعقبت الشرطة الجاني

يُتهم ريتشارد سيتزلاك البالغ من العمر 53 عامًا بطعن وقتل سائق حافلة المترو شون ييم، وتقول وثائق المحكمة إنه في صباح الأربعاء، تشاجر الاثنان حول نافذة مفتوحة بالحافلة - وتصاعد الأمر إلى قتال جسدي - مما أدى إلى موت ييم.

تقول الشرطة إنه في وقت مبكر من صباح السبت، تلقوا بلاغًا بأن سيتزلاك كان يستقل حافلة على خط E-line. أبلغت منطقة مترو مقاطعة كينغ السائق تيموثي نيلسون، الذي قال إن الجاني "كان نائمًا في الخلف، وكان الجميع (ضباط الشرطة) يدورون حول الحافلة ويستعدون" . 

وثقت لقطات كاميرات شرطة سياتل الاعتقال بالكامل، حيث شكل الضباط فريق اعتقال تكتيكي واحتجزوا سيتزلاك، وتم نقله إلى سجن مقاطعة كينغ بتهمة القتل من الدرجة الثانية.