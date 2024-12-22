يُتهم ريتشارد سيتزلاك البالغ من العمر 53 عامًا بطعن وقتل سائق حافلة المترو شون ييم، وتقول وثائق المحكمة إنه في صباح الأربعاء، تشاجر الاثنان حول نافذة مفتوحة بالحافلة - وتصاعد الأمر إلى قتال جسدي - مما أدى إلى موت ييم.

تقول الشرطة إنه في وقت مبكر من صباح السبت، تلقوا بلاغًا بأن سيتزلاك كان يستقل حافلة على خط E-line. أبلغت منطقة مترو مقاطعة كينغ السائق تيموثي نيلسون، الذي قال إن الجاني "كان نائمًا في الخلف، وكان الجميع (ضباط الشرطة) يدورون حول الحافلة ويستعدون" .

وثقت لقطات كاميرات شرطة سياتل الاعتقال بالكامل، حيث شكل الضباط فريق اعتقال تكتيكي واحتجزوا سيتزلاك، وتم نقله إلى سجن مقاطعة كينغ بتهمة القتل من الدرجة الثانية.