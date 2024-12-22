تقول الملازم المسؤولة عن المهام الخاصة، وافيا إبز، إنه بدءًا من يونيو 2023، انخرط رئيس الشرطة السابق، جيفري مادري، في جهود لإرغامها على القيام بأعمال جنسية غير مرغوب بها مقابل فرص العمل الإضافي.

وفقًا لبيانات الرواتب المتاحة للجمهور، حصلت إبز على راتب العام الماضي بأكثر من 164 ألف دولار، ولكن بعد احتساب ساعات العمل الإضافي، حصلت على أكثر من 400 ألف دولار، مما يجعلها الموظفة الأعلى أجرًا في القسم.

كان مادري يجيب على أسئلة بجلسة استماع لمجلس المدينة، الاثنين الماضي. في نفس اليوم، تزعم الملازم إبز في شكوى لجنة تكافؤ فرص العمل أن مادري عرض التحدث إلى المفوضة نيابة عنها بشأن مسألة تتعلق بالموارد البشرية، لكنه طلب منها "تقبيله أولاً"، وفقًا للشكوى، في إشارة إلى قضيبه.

بعد رفض تحرشه بها في أكتوبر، كما تقول، انتقم مادري من خلال "تدبير تقرير شهري عن ساعات العمل الإضافية تم التلاعب به عمدًا، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي وداخلي ضدها".

تم إسقاط الشكوى بعد أيام من إضافة مادري إلى دعوى قضائية تتعلق بالكابتن غابرييل والز، التي تزعم أنه تحرش بها جنسيًا.

"سمحت الإخفاقات النظامية داخل شرطة نيويورك باستمرار سلوك مادري المفترس دون رادع"، كما كتب محامي الملازم إبز في الشكوى.

رد مكتب العمدة آدمز قائلاً: "نحن منزعجون بشدة من هذه الادعاءات، وشرطة نيويورك تحقق في هذا الأمر. يعمل العمدة آدمز بالتنسيق الوثيق مع مفوض الشرطة تيش، حيث تجري شرطة نيويورك مراجعة منفصلة على مستوى الإدارة لضمان عدم استخدام أي ضباط رفيعي المستوى لسلطتهم بشكل غير لائق... سنمتنع عن التعليق أكثر من ذلك لتجنب تعريض أي من التحقيقين للخطر".