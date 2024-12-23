رجل يصور نفسه وهو يرش مبيد حشرات على سلع غذائية داخل متجر.. شاهد مصيره

أثناء تسجيل نفسه، تقول شرطة ميسا إن تشارلز سميث رش مبيد حشرات على العديد من السلع الغذائية في "وول مارت" في ميسا، وهو طعام أي شخص كان ليشتريه.

فوفقًا لوثائق الاعتقال، دخل سميث مساء الخميس إلى متجر وول مارت بالقرب من بيز لاين في شارع ستابلي.

سرق علبة من مبيد الحشرات والبراغيث ورشها في جميع أنحاء قسم المنتجات والدجاج المشوي، مما تسبب في أضرار بقيمة ألف دولار تقريبًا، ثم نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم حذفه بسرعة، لكن شخصًا على X سجله الشاشة وشارك الفيديو الذي انتشر الآن، مما أدى إلى تدخل الشرطة.

في يوم السبت، تزعم الوثائق أن الضباط اتصلوا بسميث، الذي سلم نفسه بعد ذلك. قدمت الشرطة تهمًا ضده، بما في ذلك إدخال السم والضرر الجنائي والتعريض للخطر.

كما علموا أن سميث لديه مذكرة اعتقال من تيمبي، وقالت إنه ارتكب العديد من الجرائم الأخرى التي خلقت خطرًا حقيقيًا على الجمهور.

السبب وراء قول الشرطة إن سميث كان وراء هذا كان كله من أجل وسائل التواصل الاجتماعي.

يزعم المستند أن سميث أخبر المحققين أنه يقوم بما يسميه مقالب وينشرها على الإنترنت، ويكسب ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار شهريًا.

تتضمن بعض مقاطع الفيديو الأخرى ما يبدو أنه قيامه بحبس الناس داخل متجر Goodwill، وإلقاء الطعام على الناس في المركز التجاري.

بالنسبة للحادث في وول مارت، قال سميث إنه تلقى العديد من التعليقات السلبية حول الفعل المزعوم. لذا عاد إلى الداخل بعد 10 دقائق من رش الطعام وأزال السلع الغذائية.

ما ليس واضحًا في هذا الوقت هو ما إذا كان أي شخص قد اشترى بالفعل تلك السلع الغذائية الملوثة قبل إزالتها من الرفوف.