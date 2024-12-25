جرفت مياه قوية في مدينة شيرمان بولاية تكساس الأمريكية سيارة شيفروليه بيضاء متجهة جنوبًا، بجانب الطريق السريع 75 وتوقفت قبل شارع هيوستن مباشرة، حوالي الساعة 9:30 صباح الثلاثاء.

تم نقل الأربعة الذين تم إنقاذهم من سيارة الدفع الرباعي إلى مركز شيرمان الطبي، ومن المتوقع أن ينجوا جميعًا.

أمضت السلطات اليوم في البحث عن المفقودين الآخرين. تم انتشال جثة واحدة قبل الساعة 5 مساءً بقليل. ولا يزال الآخر مفقودًا.

ويعتبر هذه الحادثة ليست أول حادث مميت على الطريق السريع 75 في شيرمان أثناء حدوث فيضان مفاجئ.

يقول الملازم صمويل بويل من قسم شرطة مدينة شيرمان إن خندق صرف مياه الأمطار يديره وزارة النقل في تكساس ويمكنها استخدام تدبير أمان إضافي مثل سياج الحماية لمنع الانزلاق في المياه وانتهاء الأمر على هذا النحو. بينما لا يزال سبب حادث يوم الثلاثاء قيد التحقيق.

